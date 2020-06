EUA sanciona empresas metalúrgicas iranianas

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções contra o setor de metais iraniano nesta quinta-feira e colocou na sua lista várias empresas, incluindo subsidiárias da principal siderúrgica do Irã.

O Tesouro informou que seu Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros impôs sanções a quatro empresas e quatro agentes de vendas, como parte de uma ofensiva contra empresas suspeitas de financiar a Guarda Revolucionária Iraniana ou de colaborar com o "comportamento desestabilizador" do país em todo o mundo.

"O regime iraniano continua a usar os lucros de fabricantes de metais e agentes de vendas estrangeiros para financiar comportamentos desestabilizadores em todo o mundo", disse o secretário do Tesouro Steven Mnuchin em comunicado.

As sanções visam cinco subsidiárias da empresa iraniana Mobarakeh Steeel, que, segundo dados oficiais, gera 1% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

Quatro dos sancionados são agentes de vendas que operam na Alemanha ou nos Emirados Árabes Unidos, enquanto um é uma filial de fabricação sediada no Irã.

Também foram sancionados três produtores de alumínio, ferro e aço no Irã, grandes contribuintes da Receita do país, graças às suas vendas e exportações milionárias.

O Tesouro também sancionou uma empresa sediada na China e em Hong Kong por fornecer grafite ao Irã.