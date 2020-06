Comunicado do Business Wire :The Estée Lauder Companies

Esta semana, The Estée Lauder Companies (NYSE: EL) anunciou que Jane Hertzmark Hudis foi promovida à Presidente do Grupo Executivo, a partir de 1º de julho de 2020. Ela continuará se reportando diretamente a Fabrizio Freda, Presidente e Diretor Executivo da Estée Lauder, La Mer, Bobbi Brown, AERIN, Origins, Aveda, Bumble and bumble, Dr. Jart+ e Do The Right Thing.

Como uma das executivas visionárias mais bem-sucedidas no setor de beleza de prestígio, Jane é altamente respeitada por seu histórico de criação e liderança de marcas mundiais. Em seu destacado papel, o portfólio de Jane mostra várias áreas de maior crescimento da empresa, incluindo cuidados com a pele e o sucesso na China e região da APAC, além de clientes chineses em todo o mundo.

"Esta merecida promoção reconhece a excepcional liderança de Jane em toda a empresa", disse Freda. "Ao longo de sua carreira, ela causou um impacto significativo ao impulsionar a experiência na criação de marcas, conduzindo a elevação do marketing e do talento e levando seu portfólio de marcas a alcançar um excelente crescimento de base ampla em categorias, regiões e canais. Sou grato a Jane por tudo o que fez para impulsionar o sucesso da empresa e como consultora para mim, e sei que ela continuará liderando e nos inspirando a níveis ainda maiores no futuro."

Como líder em toda a empresa, mais recentemente como Presidente do Grupo, Jane foi a principal estrategista de cuidados com a pele da empresa, ajudando a impulsionar o conhecimento nesta área crucial. Hoje, a Estée Lauder é a marca número um em cuidados com a pele em todo o mundo, sendo La Mer a marca de luxo número um em cuidados com a pele em todo o mundo. Defensora da estratégia de franquias de heróis da empresa, ela impulsionou a inovação e formou franquias icônicas, incluindo o 'Advanced Night Repair' da Estée Lauder e o 'Créme de La Mer' da La Mer. Os excelentes resultados de suas marcas são uma prova de sua visão estratégica, relevante experiência local, talento excepcional para impulsionar a inovação no marketing de produtos e consumidores além da comunicação digital.

Defensora apaixonada do desenvolvimento da liderança, inclusão e diversidade ao longo de sua carreira, Jane co-fundou a Rede de Liderança Feminina da ELC em 2017 para inspirar e envolver as mulheres em toda a organização, ajudando-as a se tornarem líderes e mentoras excepcionais. Em parceria com os co-executivos patrocinadores Tracey T. Travis, Vice-Presidente Executiva e Diretora Financeira e Sara E. Moss, Vice-Presidente, Jane expandiu a Rede de Liderança Feminina a mais de 2.000 membros em todo o mundo, com divisões locais na França e no Reino Unido.

A experiência de Jane tem sido amplamente reconhecida por muitas das melhores organizações da categoria. Ela atua no Conselho da Tiffany & Co. e como Diretora da Fundação do Instituto de Tecnologia da Moda (FIT), bem como no Conselho Consultivo da Fundação para Pesquisa do Câncer de Mama.

Antes de sua promoção à Presidência do Grupo em 2016, Jane atuou por sete anos como Presidente da Marca Global, Estée Lauder, onde liderou a modernização da marca e a evolução digital para atrair uma nova geração de clientes mundiais. Ela solidificou a posição da Estée Lauder como líder internacional em maquiagem e cuidados com a pele de alto desempenho, aumentando as vendas líquidas em mais de 40% e a estabelecendo como a marca número um em sua distribuição de prestígio na Ásia. Antes de sua liderança na Estée Lauder, Jane atuou em várias funções-chave de liderança na empresa, incluindo Presidente da Origins e BeautyBank, uma idealizadora da inovação da marca que fundou em 2003.

Sobre a The Estée Lauder Companies Inc.The Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais fabricantes e comerciantes do mundo em produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cabelos. Os produtos da empresa são vendidos em cerca de 150 países e territórios sob nomes de marcas, incluindo: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Prescriptives, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, Kiton, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, Tom Ford, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, By Kilian, BECCA, Too Faced e Dr. Jart+.

