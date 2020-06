López Obrador nega que sua visita aos EUA seja usada na campanha de Trump

O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador negou nesta quinta-feira (25) que sua visita aos Estados Unidos, a primeira viagem que fará ao exterior, seja usada para reforçar a campanha para a reeleição do presidente americano Donald Trump.

"Não vou para questões políticas eleitorais, é uma visita de Estado, é uma visita que tem a ver com o início do tratado", disse o presidente, referindo-se à entrada em vigor do novo acordo comercial entre México, Estados Unidos e Canadá (T-MEC).

O T-MEC, que substitui o NAFTA, negociado por exigência de Trump, entra em vigor em 1o de julho. Para celebrá-lo, López Obrador afirmou que convocou uma reunião com Trump e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, para o início do mês que vem.

Na semana passada, López Obrador afirmou que avaliava cancelar a viagem aos EUA devido à pandemia de COVID-19, mas Trump anunciou na terça-feira que a visita estava confirmada.