ONU adota regras para veículos com sistema de piloto automático

Mais de cinquenta países adotaram esta semana na ONU um regulamento vinculativo para veículos com sistemas de piloto automático, entre eles a inclusão de uma caixa preta.

Esse regulamento sobre "sistemas automatizados de manutenção de trajetória (automated lane keeping systems, ou ALKS)" entrará em vigor em 2021.

O acordo estipula que, para ativar um ALKS será necessário que o motorista esteja ao volante do veículo, viaje em estradas proibidas para pedestres e ciclistas, equipadas com uma separação física entre as faixas em direções opostas e com velocidade limitada a 60 km/h.

Também prevê a obrigação de introduzir sistemas de reconhecimento da disponibilidade dos motoristas, detectando a presença do motorista ao volante e sua disponibilidade para retomar o controle do veículo.

Além disso, introduz a obrigação de equipar o veículo com uma caixa preta, denominada "sistema de armazenamento de dados para direção automática".

Os sistemas ALKS devem cumprir as exigências de segurança cibernética e atualização de software estabelecidos nos dois novos regulamentos das Nações Unidas.