EUA acusa 20 companhias chinesas de receber apoio militar

O Pentágono divulgou uma lista de 20 empresas chinesas que afirma ter apoio militar, em uma nova instância da guerra econômica entre Washington e Pequim.

A gigante das telecomunicações Huawei - que Washington acusa de roubar segredos comerciais e colaborar com a espionagem chinesa - e a gigante de vigilância por vídeo Hikvision estão na lista, informou a agência de notícias Bloomberg.

"Como a República Popular da China tenta obscurecer as fronteiras entre os setores civil e militar, é fundamental 'conhecer nossos fornecedores'", disse o porta-voz do Pentágono, Jonathan Rath Hoffman.

A lista inclui empresas "pertencentes, controladas ou afiliadas ao governo, forças armadas ou indústria de defesa da China", informou Hoffman em comunicado.

"Esperamos que esta lista seja uma ferramenta útil para o governo dos Estados Unidos, para que empresas, investidores, instituições acadêmicas e parceiros relacionados realizem a devida diligência (antes) de se associar a essas entidades", acrescentou.

As tensões entre Washington e Pequim vêm aumentando em várias frentes, incluindo o comércio.

O presidente dos EUA, Donald Trump, iniciou uma guerra comercial contra a China e na semana passada alertou que não descarta "cortar todas as pontes" com Pequim, apesar de ambas as potências prometerem avançar num acordo comercial.

A China alertou no mês passado que tomaria "medidas necessárias" para proteger a Huawei e outras empresas após o anúncio de Washington de novas restrições à compra de semicondutores por empresas chinesas de americanas.

A Huawei não respondeu imediatamente à publicação da lista, mas rejeitou previamente qualquer vínculo com o governo de Pequim.

As outras empresas mencionadas na lista também não comentaram no momento.