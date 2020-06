UE aprova plano de recapitalização da Alemanha para Lufthansa

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), anunciou nesta quinta-feira que aprovou o plano de recapitalização de 6 bilhões de euros (US$ 6,75 bilhões) proposto pelo governo da Alemanha para a Deutsche Lufthansa, como parte de um resgate mais amplo para a empresa aérea em meio à pandemia do novo coronavírus.



"Essa quantia substancial vai ajudar a Lufthansa a enfrentar a atual crise de coronavírus, que afetou o setor aéreo de forma particularmente dura", disse em comunicado a vice-presidente executiva da Comissão, Margrethe Vestager, que é responsável por assuntos de concorrência.



O plano também inclui mais 3 bilhões de euros em garantias para empréstimos que já tinham sido aprovadas pela UE. Acionistas da Lufthansa farão uma assembleia extraordinária ainda hoje para votar a aprovação do pacote geral de ajuda, de 9 bilhões de euros. Por volta das 9h (de Brasília), as ações da Lufthansa subiam 11,5% na Bolsa de Frankfurt.