Alemanha: tribunal rejeita nova queixa sobre programa de QE do BCE

O principal tribunal da Alemanha rejeitou uma nova acusação de que o Banco Central Europeu (BCE) estaria extrapolando suas funções ao promover o programa de relaxamento quantitativo (QE, pela sigla em inglês).



Em decisão do dia 26 de maio, mas divulgada apenas nesta quinta-feira, 25 de junho, o tribunal constitucional alemão avaliou que os argumentos não atendiam requisitos suficientes para que o programa do BCE fosse considerado "inadmissível", como havia apontado a acusação.



Num veredicto anterior, no começo de maio, a corte alemã julgou que o BCE extrapolou seu mandato, ao comprar mais de 2 trilhões de euros em bônus de governos, e deu à instituição três meses para provar que as aquisições têm sido proporcionais.