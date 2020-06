Japão confirma desistência de sistema de defesa americano antimísseis

O governo do Japão confirmou nesta quinta-feira que desistiu de instalar em seu território o sistema de defesa antimísseis americano Aegis Ashore, 10 dias depois de anunciar a suspensão do caro e polêmico programa.

"O Conselho de Segurança Nacional discutiu o tema e chegou à conclusão de que a instalação do Aegis Ashore deve ser cancelada", afirmou o ministro da Defesa, Taro Kono, em uma reunião do Partido Liberal Democrata, do primeiro-ministro Shinzo Abe.

Kono apresentou um pedido de "profundas desculpas" pelo fiasco.

Aprovada pelo governo Abe em 2017, no momento em que a Coreia do Norte executava testes balísticos perto do Japão, a compra - e manutenção durante 30 anos - deste sistema da fabricante americana Lockheed Martin havia sido avaliada em 4,2 bilhões de dólares.

Um dos sistemas seria instalado na região de Akita (norte do país) e outro em Yamaguchi (oeste).