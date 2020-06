Presidente de Kosovo acusado de crimes de guerra e contra a humanidade

O presidente do Kosovo, Hashim Thaçi, ex-chefe da guerrilha pró-independência, foi acusado nesta quarta-feira(24) de crimes de guerra e contra a humanidade pela procuradoria do Tribunal Especial para o Kosovo.

Thaçi é acusado de "crimes contra a humanidade e crimes de guerra, incluindo assassinatos, desaparecimento forçado de pessoas, perseguição e tortura" durante o conflito que terminou na independência do Kosovo nos anos 90, anunciou a nota do Ministério Público.

O chefe de estado do Kosovo desde 2016 foi alvo de dez acusações, informou o tribunal. Um juiz "está atualmente examinando a acusação para decidir se deve confirmar as imputações", segundo o comunicado.

Kadri Veseli, ex-chefe de inteligência da guerrilha kosovar e atual líder do Partido Democrata do Kosovo (PDK) e "outros" também estão envolvidos.

"A ata de acusação indica que Hashim Thaci, Kadri Veseli e outros suspeitos são criminalmente responsáveis por cerca de 100 assassinatos", informou o tribunal.

Criado em 2015, o tribunal especial do Kosovo é acusado de investigar crimes cometidos pela guerrilha da independência do Kosovo na Albânia (UCK), principalmente contra sérvios, ciganos e opositores da guerrilha da Albânia durante e após o conflito de 1998-99.

Veseli descartou as alegações em uma conferência de imprensa, chamando as intenções do advogado de "políticas". "A declaração do advogado é uma nova tentativa de reescrever a história", afirmou.

O tribunal "cometeu um erro" ao tornar pública a acusação antes da cúpula entre Kosovo e Sérvia, disse Hysni Gucati, presidente da associação de ex-combatentes do Kosovo.

O anúncio do gabinete do procurador pode estar relacionado à cúpula de 27 de junho, na qual "a dissolução do tribunal especial pode aparecer na mesa de negociações", analisa Vigan Corolli, professor de direito da Universidade de Pristina, capital do Kosovo.

O procurador do tribunal havia preparado as primeiras acusações do caso em fevereiro, sem comunicar a identidade dos suspeitos.

Thaçi, que deveria comparecer a uma reunião na Casa Branca no sábado, retorna ao seu país depois de "interromper" sua viagem aos Estados Unidos, anunciou seu gabinete, sem especificar onde ele estava.

Segundo a imprensa do Kosovo, o presidente estava a bordo de um avião que viajava a Washington "quando foi feito o anúncio" da acusação.

O emissário americano Richard Grenell especificou no Twitter que "as discussões no sábado" na Casa Branca, que buscam relançar o diálogo de paz congelado desde o final de 2018, continuaram, mas apenas entre o presidente sérvio Aleksandar Vucic e o primeiro-ministro kosovar Avdullah Hoti.

- "Campanha secreta" -

Último conflito na ex-Iugoslávia, a guerra do Kosovo entre as forças sérvias e a guerrilha pró-independência causou mais de 13.000 mortes (mais de 11.000 Kosovares albaneses, 2.000 sérvios e alguns ciganos).

Os combates terminaram quando uma campanha ocidental de bombardeios obrigou as forças sérvias a se retirarem. Vinte anos depois, a Sérvia não reconhece a independência de sua antiga província.

Questionado pela imprensa em abril sobre uma possível demissão de seu cargo de presidente em caso de acusação pelo tribunal especial do Kosovo, Thaçi respondeu: "Por que devo renunciar?"

"Vou responder positivamente (ao convite para comparecer em tribunal), mas não vou renunciar", respondeu ele.

Nesta quarta-feira, o tribunal mencionou "uma campanha secreta" de Thaçi e Veseli para "garantir que eles não seriam levados à justiça".

"O procurador especial considerou necessário iniciar a ação pública diante dos repetidos esforços de Hashim Thaçi e Kadri Veseli para impedir e sabotar o trabalho" do tribunal.

"Com essas ações, colocaram interesses pessoais à frente dos das vítimas de seus crimes, do Estado de Direito e de todos os cidadãos do Kosovo", afirmou.

Vários altos funcionários do Kosovo já foram convocados pelo tribunal no passado.

