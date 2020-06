As ações de Wall Street caíram nesta quarta-feira com sinais crescentes de que um aumento de casos de coronavírus nos Estados Unidos retardarão a recuperação na maior economia do mundo.

O Dow Jones Industrial Average caiu mais de 700 pontos, ou 2,7%, a 25.445,94 unidades. O índice ampliado S&P; 500 caiu 2,6%, para 3.050,33 unidades, enquanto o tecnológico Nasdaq Composite Index caiu 2,2%, a 9.909,17 unidades, recuando de um recorde.