Subiu para 7 o número de mortos pelo terremoto que atingiu o México

O número de mortos pelo terremoto de magnitude 7,5 que atingiu o México na terça-feira subiu para sete, após a confirmação de mais uma vítima nesta quarta-feira, informou o governo de Oaxaca, no sul do país, o estado mais atingido e epicentro do tremor.

"Meus mais profundos pêsames. Atualmente existem sete mortes no estado de Oaxaca", disse o governador do estado, Alejandro Murat, em entrevista à Rede Milenio.

O político também explicou que aumentou para 2.000 - quase quatro vezes - o número de casas atingidas em 85 municípios. "Continuaremos a realizar uma pesquisa para quantificar melhor o impacto", afirmou.

Murat confirmou que socorristas estão trabalhando na remoção de escombros em uma rodovia.

"A Cruz Vermelha e as forças armadas já estão em Ozolotepec, mas ainda seguem em movimento. Há trabalhos para remover os escombros, desmoronamentos. Nesse momento preliminar, eles me dizem que não há mais pessoas incomunicáveis, embora haja três feridos.", disse.

Anteriormente, o coordenador nacional de Proteção Civil, David León, informou que até o amanhecer de quarta-feira haviam sido registrados 1.571 tremores secundários, sendo um de 5,5 com a maior magnitude.

León indicou que o terremoto deixou 23 pessoas feridas e 21 hospitais com pequenos danos.

O terremoto que atingiu o México na terça-feira teve seu epicentro em Crucecita, estado de Oaxaca.

O movimento foi percebido em várias partes do país, principalmente na capital, Cidade do México, onde o alarme sísmico soou com antecedência e permitiu que centenas de pessoas saíssem dos edifícios a tempo.