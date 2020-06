Não há balas de prata nem resposta fácil contra covid-19, diz OMS

O diretor executivo da Organização Mundial de Saúde (OMS), Michael Ryan, afirmou nesta quarta-feira, 24, que "não há balas de prata nem respostas fáceis", no combate à pandemia atual. Durante entrevista coletiva, Ryan insistiu na necessidade de que a resposta ao problema seja "coordenada, coerente", com "vigilância extrema" para manter as transmissões em nível baixo e com adesão às medidas já estabelecidas para enfrentar a situação.



Ryan foi questionado sobre a atuação do Reino Unido na pandemia. Ele elogiou o fato de que o governo local tem conduzido de modo lento, gradual, a transição de um quadro de lockdown para a reabertura econômica.



Também mencionou o fato de que o país aumentou o número de testes e mostra um monitoramento que "parece capaz de localizar" os casos da covid-19.



"Acreditamos que poderá haver uma vacina, mas não podemos contar com isso", alertou o diretor executivo da OMS.



Também presente na coletiva, a líder da resposta da OMS à pandemia, Maria Van Kerkhove, destacou que os países que apresentam sucesso ao enfrentar o problema e conduzir ainda assim uma retomada econômica têm usado indicadores para definir suas políticas, como a taxa de transmissão da doença e a ocupação das UTIs.