Bruxelas planeja desbloquear metade dos fundos de recuperação em 2021

A Comissão Europeia apresentou nesta quarta-feira (24) um projeto de orçamento para 2021, no qual planeja desbloquear metade dos 750 bilhões de euros (US$ 840 bilhões) de seu plano de recuperação, que ainda deve ser aprovado.

Em seu projeto de orçamento anual, o executivo comunitário propõe acordar 211 bilhões de euros em subsídios e 133 bilhões de empréstimos do instrumento chamado "Próxima Geração UE", em seu primeiro ano de aplicação.

Esse valor se somaria ao orçamento de 166,7 bilhões de euros para 2021, segundo o projeto divulgado para futuras negociações com a Eurocâmara e com o Conselho da UE, instituição que reúne os países do bloco.

Ambos "mobilizarão investimentos significativos em 2021 para enfrentar os danos econômicos e sociais imediatos causados pela pandemia, iniciar uma recuperação sustentável e proteger e criar empregos", segundo Bruxelas.

A proposta publicada depende, contudo, das negociações entre os 27 sobre a proposta da Comissão para relançar a economia europeia. Os líderes devem retomar suas negociações durante uma cúpula em 17 e 18 de julho em Bruxelas.