Reservas de petróleo batem novo recorde nos EUA, com 540,7 mbd

As reservas de petróleo bruto nos Estados Unidos alcançaram um novo recorde pela segunda semana consecutiva - aponta um informe semanal da Agência Americana de Informação sobre Energia (EIA, na sigla em inglês), divulgado nesta quarta-feira (24).

Na semana passada, as reservas comerciais desta commodity aumentaram 1,4 milhão de barris (mb) nos EUA, chegando a 540,5 mb, uma alta próxima do esperado pelos analistas.

O preço do barril WTI, referência nos Estados Unidos, caiu mais de 5% nos mercados nesta quarta-feira, após o anúncio da EIA.

Às 15h10 GMT (12h10 em Brasília), o barril de WTI para entrega em agosto perdia 5,67%, em relação ao fechamento da véspera, situando em US$ 38,08.

O barril de Brent, do mar do Norte, também para entrega em agosto, era cotado a US$ 40,34 em Londres, uma queda de 5,3%.