Bruxelas defende aplicativo para otimizar a proteção de dados pessoais

A Comissão Europeia pediu nesta quarta-feira (24) o desenvolvimento de ferramentas que ajudem os internautas a administrar seus dados pessoais, como um aplicativo que lhes impeça de responder perguntas sobre uso de dados toda vez que acessarem um site.

O Executivo comunitário publicou um relatório de avaliação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), que entrou em vigor em 2018 e oferece aos cidadãos europeus a possibilidade de rejeitar o uso de seus dados pessoais pelas empresas.

O comissário europeu para a justiça, Didier Reynders, deu como exemplo um possível aplicativo que permita coletar todas as decisões do usuário sobre o uso de seus dados pessoais e facilitar o procedimento, "em vez de responder todas as perguntas" toda vez.

Bruxelas destacou que o aplicativo do RGPD, que se tornou uma referência mundial, não estava muito harmonizado na UE, principalmente devido à disparidade de meios dedicados às autoridades nacionais responsáveis pela proteção de dados.