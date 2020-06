Washington avalia tarifas adicionais a produtos europeus por US$ 3,1 bilhões

O governo dos Estados Unidos avalia impor tarifas punitivas adicionais aos produtos europeus importados por 3,1 bilhões de dólares, segundo um documento oficial publicado na madrugada de quarta-feira (24).

O gabinete do Representante Comercial estabeleceu a lista de novos produtos incluídos em um pedido de consulta pública que prosseguirá até 26 de julho.

As tarifas punitivas foram autorizadas pela Organização Mundial do Comércio (OMC) para produtos importados da UE por até 7,5 bilhões de dólares, no âmbito do delicado caso dos subsídios concedidos à Airbus em uma disputa com a americana Boeing.

O gesto aumentará ainda mais a tensão das delicadas relações comerciais entre UE e Estados Unidos.

Os novos produtos que podem ser objeto de tarifas adicionais de até 100% procedem da França, Espanha, Reino Unido e Alemanha.

A lista inclui azeitonas, café, bebidas alcoólicas e até máquinas.