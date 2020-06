FMI prevê queda do PIB mais acentuada do que estimado na América Latina e Caribe

O Fundo Monetário Internacional (FMI) previu nesta quarta-feira uma recessão mais aguda para os países da América Latina e do Caribe do que o estimado anteriormente pela pandemia, com uma contração no PIB regional de 9,4%, contra 4,2% esperado em abril.

"Na América Latina, onde a maioria dos países ainda luta para conter as infecções, as duas maiores economias, Brasil e México, devem contrair 9,1% e 10,5%, respectivamente, em 2020", disse o FMI ao divulgar uma atualização de suas "Perspectivas para a Economia Mundial" (WEO).