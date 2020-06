Autoridades chinesas consideram foco de coronavírus em Pequim 'controlado'

O novo foco de coronavírus, que infectou 256 pessoas em Pequim no início de junho, está "controlado", disseram as autoridades nesta quarta-feira (24), mas o medo permanece diante do risco da propagação da doença.

As autoridades se apressaram para conter o surto ligado ao maior mercado atacadista de Pequim após o anúncio do primeiro caso em 11 de junho e decretaram o confinamento parcial da cidade.

"A epidemia vinculada diretamente ao mercado de Xinfadi, em Pequim, está basicamente controlada, mas ao mesmo tempo descobrimos infecções em residências e locais de trabalho e casos de contágio comunitário", disse à imprensa o porta-voz do município, Xu Hejian.

"A prevenção e o controle da situação continuam complicados e não podemos baixar totalmente a guarda", acrescentou.

Segundo as autoridades, 253 dos 256 casos relatados em Pequim estavam relacionados ao mercado de Xinfadi no sul da cidade, enquanto continuam rastreando os outros três.

A cidade anunciou sete novos casos hoje e a taxa de contágio caiu desde o início da semana.

"Esse é um sinal muito positivo e mostra que as medidas de prevenção e de controle adotadas recentemente, assim como o confinamento em áreas residenciais são eficazes", afirmou Lei Haichao, presidente da comissão de saúde de Pequim.

As autoridades realizaram cerca de 3 milhões de testes de diagnóstico desde que o surto foi detectado.