EUA registra 800 óbitos em 24 horas, segundo Johns Hopkins

Os Estados Unidos tiveram 792 novos óbitos pelo novo coronavírus em 24 horas, informou a Universidade Johns Hopkins nesta terça-feira (23), em um momento em que a máxima autoridade do país em doenças infecciosas alertou para desafios "históricos" que o país enfrentará no combate à pandemia.

A maior economia do mundo é o país mais afetado pela COVID-19, com 121.176 mortos e mais de 2,34 milhões de casos, segundo a instituição, sediada em Baltimore, às 20h30 locais (21h30 de Brasília).

Muitos estados suspenderam amplamente as medidas de 'lockdown', e Nova York, o epicentro da pandemia no país, deu um grande passo na segunda-feira, ao permitir comércios não essenciais a reabrirem.

Mas cerca de 20 estados, sobretudo no sul e no oeste do país, têm visto uma retomada das infecções.

Mais cedo na segunda-feira, autoridades sanitárias americanas conduzidas pelo epidemiologista Anthony Fauci alertaram o Congresso que o país enfrenta desafios "históricos" com o vírus e deve se preparar para uma longa batalha.

Fauci, que se tornou a face confiável da resposta à pandemia nos Estados Unidos, acrescentou que as próximas duas semanas serão "críticas à nossa habilidade de responder a surtos" em estados como Flórida, Texas e Arizona.