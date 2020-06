Comunicado do Business Wire :Amazon

A Amazon (NASDAQ:AMZN) anunciou hoje o Fundo de compromisso com o clima para apoiar o desenvolvimento de serviços e tecnologias sustentáveis que possibilitarão à Amazon e a outras empresas atenderem o Compromisso com o Clima, um compromisso de rede de carbono zero até 2040. Esse programa de investimento de negócios dedicado, com recursos iniciais de US$ 2 bilhões, apoiará empresas visionárias cujos produtos e serviços facilitarão a transição para uma economia de carbono zero.

No ano passado a Amazon e a Global Optimism fundaram em conjunto o Climate Pledge, um compromisso para atender ao Acordo de Paris dez anos mais cedo e eliminar a emissão de carbono até 2040. Verizon, Reckitt Benckiser (RB) e Infosys se juntaram recentemente ao compromisso, enviando ao mercado um importante sinal de que haverá um rápido crescimento na demanda por produtos e serviços que ajudem a reduzir as emissões de carbono. O novo Fundo de compromisso com o clima da Amazon vai acelerar o investimento em inovações para a economia de carbono zero do futuro.

"O Fundo de compromisso com o clima procurará investir em inovadores e empreendedores visionários que estão desenvolvendo produtos e serviços para ajudar as empresas a reduzirem seu impacto de carbono e operar com mais sustentabilidade", disse Jeff Bezos, fundador e CEO da Amazon. "Serão consideradas empresas de todo o mundo e de todos os tamanhos e estágios, desde start-ups de pré-produto até empresas bem estabelecidas. Cada investimento prospectivo será julgado em seu potencial para acelerar o caminho para o carbono zero e ajudar a proteger o planeta para as gerações futuras."

O Fundo de compromisso com o clima investirá em empresas em diversos setores, como transporte e logística, geração de energia, armazenamento e utilização, manufatura e materiais, economia circular, e alimentos e agricultura. Com o tempo, a Amazon também vai buscar oportunidades para envolver outros signatários do Climate Pledge neste programa de investimento.

"A Amazon demonstrou sua liderança em adotar, em escala, tecnologias de baixo carbono", disse o CEO da Rivian, R.J. Scaringe. "O investimento deles na Rivian e os pedidos de 100.000 vans de entrega elétricas vão encolher substancialmente a pegada de carbono da Amazon no pacote de rede de entrega. Estamos empolgados com um futuro de serviços de entrega sem emissão de carbono."

A Amazon lançou hoje seu relatório de sustentabilidade de 2019 e uma atualização nos programas e objetivos de sustentabilidade da empresa, que incluem:

-- A Amazon anunciou que está no caminho para operar com energia 100% renovável até 2025, cinco anos antes do programa. Como parte do Climate Pledge, a Amazon havia anteriormente se comprometido a alcançar 80% da energia renovável até 2024 e 100% da energia renovável até 2030.

-- Até hoje, a Amazon anunciou 91 projetos de energia renovável em todo o mundo. Juntos, esses projetos, totalizando mais de 2.900 MW de capacidade, fornecerão mais de 7,6 milhões de MWh de energia renovável anualmente, o suficiente para abastecer 680.000 residências nos EUA.

-- A Amazon fez dois investimentos de seu Right Now Climate Fund de US$ 100 milhões em soluções e projetos de reflorestamento com base na natureza em todo o mundo, que inclui um projeto de reflorestamento nos Apalaches nos EUA e uma iniciativa de arborização urbana em Berlim, Alemanha.

-- Desde 2015, a Amazon reduziu o peso de suas embalagens de entrega em 33% e eliminou mais de 880.000 toneladas de material de empacotamento, o equivalente a 1,5 bilhão de caixas de transporte.

Para saber mais sobre os programas e metas de sustentabilidade da Amazon, visite https://blog.aboutamazon.com/sustainability/staying-the-course-on-our-commitment-to-sustainability

