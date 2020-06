UE pode barrar turistas de Brasil e EUA quando reabrir fronteiras

A União Europeia (UE) poderia impedir a entrada de turistas de Brasil, Estados Unidos e Rússia à medida que reabrir suas fronteiras para reativar o turismo, devido à gestão que as autoridades destes países fizeram da pandemia, noticiou nesta terça-feira (23) o jornal The New York Times, citando funcionários europeus.

Um funcionário envolvido nas discussões no âmbito da UE a respeito de quem deveria poder entrar no bloco, compartilhou esboços de listas dos países cujos turistas são aceitáveis, nas quais os Estados Unidos não constavam.

Um segundo funcionário confirmou a existência das listas, que ainda não foram divulgadas, e outros dois confirmaram seu conteúdo.

Não está claro se os Estados Unidos foram informados de antemão de que seus cidadãos não poderão entrar na UE quando o bloco reabrir progressivamente suas fronteiras aos países de fora a partir de 1º de julho.

As listas contemplariam a entrada de viajantes da China, onde o vírus surgiu no fim do ano passado, mas excluiriam americanos, brasileiros e russos.

As fontes disseram ao New York Times que se os Estados Unidos registrarem uma redução no número de casos de COVID-19 poderiam ser incluídos na lista logo.

Mas acrescentaram ser "altamente improvável" que se faça uma exceção com os Estados Unidos.

O informe indica, no entanto, que as listas estão em elaboração e que poderia haver modificações antes da data-limite.

Os Estados Unidos são o país com o maior número de casos de coronavírus em termos absolutos, com mais de 2,3 milhões de contágios e mais de 120.000 mortes.

O Brasil é o segundo país mais castigado pela pandemia, com 1.145.906 casos e 52.645 mortes, de acordo com os números oficiais mais recentes, divulgados na noite desta terça.

Segundo a Universidade Johns Hopkins, que compila dados sobre a pandemia, a Rússia registra oficialmente 598.878 casos e 8.349 óbitos.