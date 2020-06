Comunicado do Business Wire :Visa Inc.

A Visa e o CPI Card Group Inc. (OTCQX: PMTS, TSX: PMTS) ("CPI" ou a "Empresa"), um fornecedor líder de soluções de crédito, débito e pré-pago, apresentam o Earthwise? High Content Card, produzido com até 98% de plástico reciclado e de forma mais sustentável. O lançamento global é uma oferta exclusiva para clientes e portadores do cartão Visa.

A CPI criou o Earthwise? High Content Card, o primeiro do tipo endossado pela Visa para ajudar a reduzir o plástico de primeira utilização em cartões de pagamento e impedir que resíduos de plástico entrem no meio ambiente. Por meio de um contrato exclusivo, as empresas fornecerão a todas as instituições financeiras emissoras da Visa no mundo todo o acesso ao Earthwise? High Content Card, que é compatível com EMV® e possui interface dupla, permitindo pagamentos por contato e sem contato.

"A Visa está comprometida em promover a sustentabilidade em tudo o que faz, desde a eletricidade 100por cento renovável que processa transações em nossos data centers, até os materiais de cartão sustentáveis que chegam às carteiras dos titulares", disse Douglas Sabo, vice-presidente e chefe de responsabilidade corporativa e sustentabilidade na Visa Inc. "Nossa colaboração com a CPI representa mais um marco em nossos esforços para impulsionar nossa meta de crescimento inclusivo, com o compromisso de proteger o meio ambiente. Estamos orgulhosos de que essa oferta acabe beneficiando todo o setor e o ambiente de pagamentos".

O cartão Earthwise?, endossado pela Visa, será inicialmente da marca Visa. É a primeira vez que a empresa trabalha proativamente com um parceiro para desenvolver um cartão financeiro fabricado com materiais mais sustentáveis para atender a um interesse crescente de emissores e consumidores. Uma pesquisa recente da CPI Consumer Insights com usuários de cartão de crédito e débito realizada por uma empresa de pesquisa independente, constatou que 73% dos entrevistados indicaram que é "importante" que sua instituição financeira esteja consciente do meio ambiente e mais de 57% estariam interessados em um cartão produzido com materiais reciclados.

O cartão é produzido usando rPETG - um tipo de plástico reciclado. "Upcycled" é definido como o ato de pegar algo que não está mais em uso e proporcionar uma segunda vida e uma nova função. A CPI usou sua força de fabricação e inovação para obter um cartão de pagamento que combina o rPETG pós-industrial com componentes essenciais não plásticos, inclusive chip EMV, antena e adesivos, para criar um cartão contendo até 98% de plástico reciclado, dependendo do design final do cartão para cada emissor em particular. O novo cartão se junta ao Earth Elements?, o portfólio da CPI de cartões de pagamento mais ecológicos, que inclui o Second Wave?, o primeiro no mercado, compatível com EMV® e com interface dupla de alta qualidade, apresentando um núcleo fabricado com plástico recuperado do oceano.

"Aplaudimos o compromisso da Visa com a sustentabilidade e sua primeira abordagem no mercado", disse Guy DiMaggio, vice-presidente sênior e gerente geral da Secure Card Solutions, CPI Card Group. "Tomar medidas para proteger a Terra é uma prioridade diária para a CPI. Esperamos que nossos esforços continuem a capacitar emissores e portadores de cartão em todos os lugares para ajudar a reduzir o impacto dos resíduos de plástico em nosso planeta".

A oferta de cartão sustentável baseia-se no histórico de sustentabilidade premiado da Visa, que inclui o reconhecimento no Índice Norte-Americano de Sustentabilidade Dow Jones todos os anos desde 2017, e como Membro do Índice FTSE4Good. Além disso, a Just Capital reconheceu a Visa como uma das empresas mais justas em 2020. Para saber mais sobre o compromisso da Visa com a responsabilidade corporativa e a sustentabilidade, clique aqui.

Para saber mais sobre o Earthwise? High Content Card, clique aqui.

Sobre a Visa Inc.

A Visa Inc. (NYSE: V) é líder mundial em pagamentos digitais. Nossa missão é conectar o mundo através da rede de pagamentos mais inovadora, confiável e segura, permitindo o desenvolvimento de pessoas, empresas e economias. A VisaNet, nossa rede de processamento global avançada, oferece pagamentos seguros e confiáveis em todo o mundo, e é capaz de processar mais de 65 mil mensagens de transação por segundo. O foco incansável da empresa em inovação é catalisador do rápido crescimento do comércio digital em qualquer dispositivo para qualquer pessoa em qualquer lugar. À medida que o mundo migra do universo analógico para o digital, a Visa aplica a nossa marca, produtos, pessoas, rede e escala para remodelar o futuro do comércio. Para mais informações, acesse About Visa, visa.com/blog e @VisaNews.

Sobre a CPI Card Group®

A CPI Card Group® é uma empresa de tecnologia de pagamento e fornecedora líder de soluções de crédito, débito e pré-pagas, entregues fisicamente, digitalmente e sob demanda. A CPI ajuda nossos clientes a promoverem conexões e construir suas marcas por meio de soluções inovadoras e confiáveis, incluindo cartões de pagamento financeiro, personalização e emissão instantânea de Software como Serviço (SaaS). A CPI tem mais de 20 anos de experiência no mercado de pagamentos e é um parceiro confiável para instituições financeiras e provedores de serviços de pagamento. Atendendo a clientes de locais nos Estados Unidos, a CPI possui uma grande rede de instalações de alta segurança, cada uma delas registrada como compatível com PCI por uma ou mais das marcas de pagamento: Visa, Mastercard®, American Express® e Discover®. Saiba mais em www.cpicardgroup.com.

