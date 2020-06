Petróleo fecha em baixa antes de anúncio das reservas comerciais nos EUA

Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta terça-feira (23) antes da divulgação de um informe semanal sobre as reservas petrolíferas nos Estados Unidos, que deve mostrar que as reservas comerciais americanas alcançaram novo recorde.

Com esta expectativa, em Nova York o barril de "light sweet" (WTI) para entrega em agosto perdeu 0,9% a 40,37 dólares, em seu primeiro dia como contrato de referência do mercado.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega no mesmo mês fechou a 42,63 dólares, em queda de 1%.

Na segunda, os dois tipos de barris fecharam em valores máximos desde o começo de março.

No fim do dia desta terça-feira, os preços caíram antes da publicação de um informe oficial dos Estados Unidos.

Os analistas consultados pela agência Bloomberg esperam que as reservas americanas de petróleo haviam aumentado em 1,5 milhão de barris (mb) na semana passada. Na semana anterior, já tinham alcançado um recorde, situando-se em 539,3 mb.

A gasolina e outros produtos destinados poderiam baixar.