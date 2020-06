Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global anuncia seu ingresso no mercado da Gâmbia por meio de um acordo de colaboração com a Fajara Chambers, firma de consultoria jurídica sediada em Fajara, dando assim continuidade à sua rápida expansão na África como parte da presença global da organização.

Por mais de 25 anos, a firma - liderada pelos sócios-gerentes Ann Rivington e Malick F. M'bai, e com uma equipe de 11 profissionais - opera como escritório de advocacia de serviço completo com competência em litígios, direito empresarial geral, telecomunicações, setor imobiliário, serviços bancários e turismo. Além disso, a Fajara Chambers é sistematicamente reconhecida pela Chambers Global.

"É um privilégio para a Fajara Chambers colaborar com a Andersen Global", afirmou Malick. "Esta colaboração reflete nosso compromisso de prestar serviços jurídicos da mais alta qualidade a clientes privados, corporativos e comerciais, e nossa disposição para atender a seus interesses não só na sub-região da África Ocidental, mas em toda a comunidade empresarial internacional. Mal podemos esperar para trabalhar com pessoas que pensam de modo semelhante a nós e seguir desenvolvendo uma prática que é um diferencial concorrencial formidável no mercado gambiano."

Mark Vorsatz, presidente do conselho da Andersen Global e CEO da Andersen, acrescentou: "Nossa plataforma na África já é uma das maiores fornecedoras de serviços jurídicos do continente e está construindo uma organização de referência na região como um elemento fundamental de nossa estratégia. O acréscimo da Fajara Chambers reforça consideravelmente nossa oferta global. Malick e sua equipe proporcionam experiência e conhecimentos substanciais, e seu compromisso com a independência e a boa gestão aumentará ainda mais nossa capacidade na Gâmbia e em outros países"

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de cinco mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 175 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200623005912/pt/

