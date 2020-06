Peru: mais de 200 policiais mortos e 15 mil infectados por coronavírus

A polícia peruana aumentou para 223 o número de agentes mortos e mais de 15 mil os policiais infectados pelo novo coronavírus, entre seus 130 mil efetivos, desde que o governo decretou um confinamento nacional contra a pandemia, há 100 dias, anunciou nesta terça-feira o Ministério do Interior.

A cifra de mortos na polícia representa um aumento de 30% em relação a duas semanas atrás, quando eles somavam 170. Os casos de contágio também aumentaram, passando a 15,6 mil, contra 9,9 mil no último dia 11.

Uma ampla maioria das infecções entre policiais ocorreu quando os mesmos patrulhavam mercados e ruas para que a população não se aglomerasse. Segundo o Ministério do Interior, a redução do número de efetivos será compensada com os 5 mil policiais que irão se incorporar ao serviço quando deixarem a escola de polícia, em 1º de agosto.

Um total de 6 mil agentes se recuperaram e retornaram ao trabalho desde o início da emergência sanitária, em março. A polícia peruana conta com 130 mil efetivos.

O Peru, com 33 milhões de habitantes, é o segundo país da América Latina com mais casos de Covid-19, atrás do Brasil. Até o momento, o país registra mais de 257 mil infectados e quase 9 mil mortos.