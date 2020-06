Líder rebelde acusado de matar indígenas na Colômbia é capturado

O presidente da Colômbia, Iván Duque, anunciou nesta terça-feira (23) a captura do principal líder de uma dissidência das FARC que se marginalizou do processo de paz e está envolvido no assassinato de indígenas no sudoeste do país.

O presidente parabenizou as Forças Militares e a polícia no Twitter pela prisão de Fernando Israel Méndez, conhecido como "o Índio", chefe da chamada coluna Dagoberto Ramos, que opera e é financiada pelo tráfico de drogas no departamento de Cauca.

Junto com Méndez, outros quatro homens de sua organização foram presos no município de Caloto, informou o comando militar em comunicado.

O serviço de imprensa do exército disse à AFP que o chefe da guerrilha é acusado de ser o "autor material" do massacre de cinco indígenas nasa em um ataque em Cauca, em outubro de 2019.