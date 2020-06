Tribunal britânico analisa se reconhecimento de Guaidó é 'meramente político'

Um tribunal britânico abordou nesta terça-feira (23) a possibilidade de o reconhecimento de Juan Guaidó como "presidente interino" da Venezuela por Londres tenha sido um ato "meramente político" para pressionar o governo de Nicolás Maduro.

Como um passo preliminar para decidir sobre a devolução de US$ um bilhão em ouro venezuelano depositado no Banco da Inglaterra, um tribunal comercial do Tribunal Superior de Londres analisa desde segunda-feira quem dos dois líderes rivais o Reino Unido reconhece como representante legal do país.

No segundo dia de audiência, o advogado Andrew Fulton, que representa os interesses de Guaidó, defendeu que seu reconhecimento como "presidente constitucional interino" em fevereiro de 2019 pelo então chanceler britânico Jeremy Hunt "não foi um ato unilateral".

Mas na opinião do advogado que defende o governo de Maduro, foi um ato "meramente político" que não impede que Londres continue concedendo de fato pleno reconhecimento ao governo de Caracas.

O tribunal deve continuar examinando essa parte do caso até quinta-feira, mas não se sabe se o juiz Nigel Teare tomará uma decisão de imediato.