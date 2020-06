Guatemala vigia aumento da atividade eruptiva em vulcões Fuego e Pacaya

As autoridades guatemaltecas estão monitorando o aumento da atividade dos vulcões Fuego e Pacaya, ambos no sul do país, informou uma fonte da Defesa Civil.

Os colossos aumentaram suas erupções nas últimas horas com explosões, estrondos e fluxos de lava que são monitorados pelo Instituto de Vulcanologia, informou David de León, porta-voz da Coordenação Nacional de Redução de Desastres (Conred).

O funcionário acrescentou que até o momento não houve evacuações preventivas nas comunidades próximas.

Ele explicou que o vulcão Fuego, com 3.763 m de altura e localizado cerca de 35 km a sudoeste da capital, registrou na segunda-feira à noite "uma atividade explosiva que gerou um estrondo bastante forte, audível" nas áreas próximas e que fez vibrar telhados e janelas.

No Pacaya, 2.552 m e localizado 20 km ao sul da Cidade da Guatemala, De León indicou que o monitoramento continua porque, nos últimos dias, manteve fluxos significativos de lava e explosões.

"A comunicação é mantida para identificar se há alguma mudança" na atividade dos vulcões, detalhou o porta-voz do Conred.

Há dois anos, a Guatemala sofreu uma de suas piores tragédias depois que o vulcão Fuego teve uma forte erupção que causou uma avalanche de gases, cinzas e rochas em chamas que devastou uma comunidade e deixou 202 mortos e 229 desaparecidos.

O Pacaya registrou uma erupção entre 27 e 28 de maio que causou a morte de um jornalista que se expôs aos gases tóxicos em uma encosta perto do vulcão.