Presidente russo anuncia elevação de imposto sobre fortunas

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou nesta terça-feira (23) um aumento no imposto sobre as rendas mais altas e novos auxílios e subsídios para lidar com a crise causada pela pandemia do novo coronavírus.

Esta é a primeira ruptura na cobrança de imposto de renda uniforme introduzida há quase 20 anos, da qual o país se orgulhava.

As rendas superiores a cinco milhões de rublos (em torno de US$ 72.873) serão tributadas em 15%, contra atuais 13%, disse Putin em um pronunciamento.

No mesmo discurso, Putin anunciou novos subsídios e ajuda para famílias e empresas que sofrem as consequências econômicas da pandemia, as quais representam "sérios desafios para a Rússia".

"Começou uma recessão global, uma queda na economia mundial, cujas consequências e importância ainda não foram determinadas", afirmou.

Essa reforma do imposto de renda, que é uma das principais fontes de receita do orçamento federal, deve fornecer 60 bilhões de rublos adicionais (US$ 874,756 bilhões), garantiu o presidente.

Segundo ele, essa quantia será usada para curar crianças com doenças raras.

Criado em 2001, o imposto único sobre a renda foi uma das principais reformas do primeiro mandato de Vladimir Putin. Sua modificação acontece regularmente há anos, com a hipótese de eliminá-lo, ou diminuí-lo, para os salários mais baixos.