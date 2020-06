Nos EUA, Fauci mostra otimismo com teste e prevê vacina para covid-19 até janeiro

Diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci demonstrou confiança nesta terça-feira, 23, sobre o trabalho científico na busca por uma vacina para o novo coronavírus. Durante depoimento em comitê da Câmara dos Representantes, Fauci disse estar "cautelosamente otimista" e previu que uma vacina estará disponível para imunizar o povo americano no fim deste ano ou até janeiro de 2021.



Fauci disse que várias das vacinas têm avançado nos testes, "em ritmos variados".



Além disso, informou que uma das potenciais vacinas entrará na fase 3 dos testes em julho.



De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), na fase 3 a vacina é aplicada em milhares de pessoas, para que se teste sua eficácia e segurança.