Europa tem primeira onda de calor após desconfinamento

Recém-saídos do confinamento pela pandemia de COVID-19, milhões de europeus se viram imersos, nesta terça-feira (23), em uma onda de calor que está afetando o continente, da Espanha até a Suécia, com temperaturas de até 40°C.

Em Sevilha, no sul da Espanha, alguns aproveitavam as fontes para se refrescar em uma cidade onde se espera uma temperatura máxima de 41°C, segundo a Agência Meteorológica Espanhola (AEMET).

De acordo com um comunicado divulgado pela AEMET, a península Ibérica recebeu o verão com "a entrada de uma massa de ar muito quente, de origem africana", o que fez os termômetros subirem até 40°C em vários pontos do sul do território.

A França teve esta semana seu primeiro pico de calor, com temperaturas superiores aos 30°C e, em alguns pontos, até 35°C, informou a agência meteorológica Météo-France, acrescentando que "quarta, quinta e sexta-feiras serão os três dias mais quentes".

Mais ao norte, o Reino Unido deve ver suas praias cheias, devido a temperaturas superiores aos 30°C, "pelo menos até sexta-feira".

Segundo Dan Suri, do serviço meteorológico britânico (Met), isso se deve a uma massa de ar quente procedente do Atlântico.

"Esqueçam Ibiza... Aqui faz mais calor!", dizia a manchete na primeira página do jornal britânico "Daily Express", nesta terça.

As autoridades locais pediram à população que fique atenta aos cuidados com pessoas idosas, mais vulneráveis às altas temperaturas.

Mesmo a Suécia prevê temperaturas superiores a 30°C, na quarta e na quinta, conforme a Agência Meteorológica Nacional (SMHI). Hoje, o órgão colocou o país no primeiro nível de alerta de uma escala que vai até três.

A seca primavera vivida pela Suécia deixou lagos e rios com baixo volume de água, e a elevação de temperatura aumenta o medo de incêndios.

Nas vizinhas Noruega e Finlândia também são esperadas temperaturas similares.

O ano de 2019 registrou níveis recordes de calor na Europa e no Polo Norte, fenômenos que podem estar relacionados ao aquecimento global produzido pela atividade humana.