Amazon anuncia fundo de US$ 2 bilhões para projetos de luta contra mudança climática

A Amazon anunciou nesta terça-feira a criação de um fundo de 2 bilhões de dólares para ajudar as empresas a eliminar as emissões de carbono para conter a mudança climática.

O fundo, que recebeu o nome "Climate Pledge Fund", apoiará os esforços de empresas de qualquer porte e setor para "facilitar a transição a uma economia de zero carbono", afirmou a Amazon em um comunicado.

A iniciativa "buscará investir nos empreendedores e inovadores visionários que estão construindo produtos e serviços para ajudar as empresas a reduzir seu impacto ambiental e operar de maneira mais sustentável", disse o CEO da Amazon, Jeff Bezos.

O fundo contemplará empresas de todo o mundo e de todos os setores, de startups até grupos estabelecidos, afirma o comunicado.

"Cada possível investimento será julgado de acordo com seu potencial para acelerar a transição até zero carbono e ajudar a proteger o planeta para as futuras gerações".

O anúncio seguiu o discurso de Bezos do ano passado, quando declarou que a Amazon intensificaria os esforços para reduzir sua pegada de carbono, ao mesmo tempo que estimularia outras empresas a aderir a seu "Climate Pledge" ("Compromisso Climático"), que visa aplicar o acordo de Paris contra as mudanças climáticas.

Desde então, outras empresas aderiram à ideia, incluindo a americana Verizon, a britânica Reckitt Benckiser e o grupo de tecnologia Infosys, com sede na Índia.