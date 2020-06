Alemanha ordena segundo reconfinamento local

A Alemanha anunciou, nesta terça-feira (23), um segundo reconfinamento no país, desta vez no distrito de Warendorf, com mais de 200.000 habitantes no oeste do país, por causa de um novo e importante foco de coronavírus em um matadouro.

Pouco antes, as autoridades regionais de Norte-Vestfália já haviam anunciado o reconfinamento parcial no distrito vizinho de Gutersloh. Nessa localidade de cerca de 360.000 pessoas, mais de 1.500 funcionários de um matadouro foram infectados pelo novo coronavírus.