Memória da guerra, a nova frente de batalha entre Rússia e Ocidente

Com trocas de acusações de "conspiração", "cinismo", "falsificações", a Rússia e o Ocidente travam uma guerra verbal sobre as responsabilidades na Segunda Guerra Mundial, uma frente de batalha da memória histórica que o presidente Vladimir Putin leva muito a sério.

A vitória soviética sobre a Alemanha nazista, que será comemorada na quarta-feira com grande pompa e com um mês de atraso devido à pandemia de coronavírus, sempre foi um dos pilares do patriotismo que o presidente russo defende. E o grande desfile militar que acompanha a celebração é um símbolo do retorno de Moscou aos holofotes internacionais.

À medida que as relações russo-europeias se deterioravam devido às guerras na Ucrânia e na Síria, acusações de espionagem ou interferências, um abismo se abriu em relação à interpretação dos eventos do século passado. Agora, cada campo acusa o outro de "reescrever a história" a seu favor.

Nos meses que antecederam a pandemia, Vladimir Putin parecia quase obcecado pela memória da "Grande Guerra Patriótica", como os russos chamam de conflito germânico-soviético.

"Somos obrigados a defender a verdade sobre a vitória. Se não, o que diríamos a nossos filhos caso a mentira se espalhasse pelo mundo como uma praga?", disse Putin no Parlamento em janeiro.

Em sua último declaração, Putin acusou os ocidentais de "revisionismo" anti-Rússia em 18 de junho, em uma longa coluna publicada em uma revista americana.

- "Renascimento russo" -

"Para Putin, a questão da guerra é a base de sua ideia nacional de renascimento russo, de poder forte, de recuperação do país", diz o historiador Vitali Dymarski, que enfatiza que esta memória também reforça a imagem de uma pátria cercada por seus inimigos.

A convicção resultou em pequenos atritos diplomáticos com a União Europeia e ex-satélites, Polônia e Ucrânia em particular, com quem Moscou mantém péssimas relações.

Putin denunciou o "cinismo incrível" da Polônia, que acusa a Rússia de ter concluído um "pacto" com Hitler no início da guerra.

O primeiro-ministro polonês respondeu, denunciando os "absurdos" russos.

Vladimir Putin também reagiu com raiva a uma resolução do Parlamento Europeu em setembro que condena a divisão da Polônia entre a URSS e a Alemanha, considerando-a como uma tentativa de colocar o comunismo e o nazismo no mesmo plano.

De fato, a Europa insiste em denunciar o pacto germânico-soviético de 1939, que organizou a divisão da Europa Oriental entre os dois regimes totalitários. Mas, para Moscou, era uma necessidade, uma vez que as potências europeias deixaram a URSS "sozinha contra a Alemanha" quando, em 1938, cederam a Hitler parte da Tchecoslováquia.

- História contra a política -

A Rússia também censura o Ocidente por minimizar seu papel na vitória e os enormes sacrifícios humanos feitos - 27 milhões de russos mortos - para em contrapartida engrandecer Estados Unidos e o Reino Unido, especialmente graças ao desembarque na Normandia em 1944.

A Rússia se declarou "terrivelmente indignada" quando a Casa Branca citou em maio apenas os Estados Unidos e o Reino Unido como vencedores contra os nazistas.

A vitória de 1945 é um elemento essencial da identidade nacional russa e sustentou para Moscou sua posição no pós-guerra, seja garantindo um assento no Conselho de Segurança da ONU ou os territórios liberados dos nazistas, que a URSS mais tarde transformou em satélites comunistas.

Hoje, essa memória associada a uma política de poder deve "unir o povo russo" contra o adversário, diz Vitali Dymarski. De resto, "toda essa briga com a Europa não é história, é política simples", resume.