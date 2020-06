Japão dá seis semanas ao Reino Unido para fechar acordo comercial

O principal negociador do Japão nas conversas com o Reino Unido para um acordo comercial bilateral deu a Londres até o final de julho para a conclusão das negociações - o último prazo, segundo ele, para esperar uma ratificação antes de 2021.

"Para evitar um vácuo em janeiro", quando o Reino Unido sair efetivamente da União Europeia (UE), o acordo comercial anglo-japonês "deve ser votado neste outono [primavera no Brasil]" pelo Parlamento japonês, declarou Hiroshi Matsuura ao jornal "Financial Times", nesta terça-feira (23).

"Isso quer dizer que devemos terminar as negociações antes do fim de julho", acrescentou.

Este acordo deve se inspirar, em grande medida, no que foi assinado entre Japão e UE, o Jefta, que entrou em vigor em fevereiro de 2019.

Londres disse esperar, porém, um acordo bilateral mais favorável com o Japão, o que reduziria ainda mais as tarifas do país asiático.

Ao mesmo tempo, Reino Unido e União Europeia negociam, com dificuldade, um acordo comercial que fixará suas relações assim que o Brexit se materializar.