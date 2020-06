Rússia considera pouco realista insistência dos EUA para incluir China em negociações nucleares

A Rússia considerou nesta terça-feira "pouco realista" a insistência do governo dos Estados Unidos para incluir a China nas negociações sobre o desarmamento, um dia depois de Moscou e Washington abordarem o futuro do último acordo do controle de armas nucleares ainda em vigor.

"Estados Unidos não abandonaram a posição de incluir a China. Da nossa parte, explicamos de forma detalhada por quê consideramos pouco realista contar com a participação da China", disse o vice-ministro russo das Relações Exteriores e principal negociador do país, Serguei Riabkov, de acordo com a agência Ria Novosti.

Estados Unidos e Rússia retomaram na segunda-feira em Viena as negociações sobre o controle de armas nucleares.

O presidente americano, Donald Trump, pressiona para que Pequim participe em um futuro acordo que substituiria o tratado bilateral New START, concluído em 2010 e que expira em 5 de fevereiro de 2021.