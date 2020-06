Governo alemão proíbe grupo neonazista

O governo alemão proibiu as atividades de um pequeno grupo de extrema-direita neonazista, chamado "Nordadler" (Águia do Norte), ativo principalmente nas redes sociais, anunciou Steve Alter, porta-voz do ministério do Interior.

"Operações policiais acontecem nesta terça-feira em quatro estados regionais", informou o porta-voz no Twitter. As ações acontecem nas casas de membros do grupo.

"O extremismo de direita e o antissemitismo tampouco têm espaço na internet", afirmou Steve Alter.

As operações acontecem nas regiões da Renânia do Norte-Westfalia, Saxônia, Brandeburgo e Baixa Saxônia.

Este é o terceiro grupo neonazista proibido este ano.

O "Nordadler" utiliza os símbolos e a linguagem do Terceiro Reich e cultiva a nostalgia de Adolfo Hitler.

O grupo, violentamente antissemita, tinha o projeto de estabelecer uma comunidade neonazista em algum lugar do interior da Alemanha.