Vendas de automóveis na Europa devem cair 25% em 2020

As vendas de automóveis na Europa devem registrar queda de 25% em 2020 devido à pandemia do novo coronavírus, anunciaram as montadoras nesta terça-feira.

As vendas de carros novos na União Europeia (que não consideram mais o Reino Unido) passarão de 12,8 milhões em 2019 a 9,6 milhões em 2020, afirmou a Associação de Montadoras Europeias de Automóveis (ACEA) em um comunicado.

Este é o primeiro retrocesso do setor europeu após seis anos consecutivos de crescimento. A previsão de queda havia sido antecipada no início do ano, mas a dimensão é muito maior devido à pandemia da COVID-19, que paralisou o comércio e as fábricas de automóveis desde março.

Em janeiro, a ACEA, que reúne 16 montadoras da Europa, pensava que a queda no setor seria de 2% este ano.