OMC: comércio mundial recuará menos que o previsto no 2º trimestre

O comércio internacional registrará um retrocesso histórico de 18,5% no segundo trimestre do ano, devido à pandemia do novo coronavírus, mas a queda será menos grave do que o esperado graças à "reação rápida dos governos", anunciou a Organização Mundial do Comércio (OMC).

"A queda do comércio que observamos hoje em uma magnitude inusitada, será a mais grave já registrada. Mas há um aspecto importante que reconforta: poderia ter sido pior", afirmou o diretor geral da OMC, o brasileiro Roberto Azevêdo, citado em um comunicado.