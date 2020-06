Soldado dos EUA acusado de conspirar para provocar ataque terrorista em sua unidade

Um soldado dos Estados Unidos vinculado a um grupo satânico e neonazista conspirou para extremistas islâmicos atacarem sua unidade na Turquia, na esperança de desencadear uma nova guerra no Oriente Médio, de acordo com uma acusação do Departamento de Justiça divulgada nesta segunda-feira (22).

O arquivo, aberto em Nova York, diz que Ethan Phelan Melzer, 22, um membro do Exército dos Estados Unidos, estava servindo em Vincenza, na Itália, à espera de ser enviado para a Turquia, quando divulgou informações detalhadas sobre os movimentos de sua unidade.

Melzer compartilhou esses dados com um informante do FBI porque acreditava que essa pessoa tinha laços com grupos jihadistas.

Nos fóruns on-line da Ordem dos Nove Ângulos, também conhecido como O9A, um grupo neonazista e satânico, ele detalhou a localização e o armamento planejado de sua unidade na Turquia, e sugeriu que os atacantes poderiam facilmente superar essa força, de acordo com o acusação.

O soldado, natural de Louisville, Kentucky, enfatizou que apoiava um ataque "jihadista" ao seu grupo e que, se isso se concretizasse, ele poderia morrer.

"Seria uma morte bem-sucedida", disse o militar ao informante.

"Outra guerra de dez anos no Oriente Médio deixaria definitivamente uma marca", acrescentou.

Melzer foi acusado de conspirar contra seus colegas de unidade e apoiar um grupo terrorista.

De acordo com o documento do Departamento de Justiça, Melzer se juntou às forças armadas em 2018 e faz parte da O9A desde pelo menos o início de 2019.

Após sua prisão, Melzer se declarou traidor contra os Estados Unidos e descreveu sua própria conduta como "equivalente à traição", segundo comunicado oficial.

Se considerado culpado, o soldado pode ser condenado à prisão perpétua.