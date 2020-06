Coalizão saudita no Iêmen anuncia cessar-fogo entre governo e separatistas

A coalizão militar liderada pela Arábia Saudita no Iêmen anunciou nesta segunda-feira um cessar-fogo entre o governo e os separatistas do sul, que decretaram a autonomia daquela região após várias vitórias militares. As duas partes terão novas discussões na Arábia Saudita sobre a trégua, assinalou o porta-voz da coalizão, Turki al-Maliki.

A manutenção do cessar-fogo seria favorável à coalizão, que intervém desde 2015 ao lado do governo iemenita na guerra contra os rebeldes huthis, apoiados pelo Irã, rival regional de Riade. Estes últimos controlam boa parte do norte do Iêmen, incluindo a capital, Sanaa.

"A coalizão celebra a resposta do governo legítimo do Iêmen e do Conselho de Transição do Sul ao pedido de um cessar-fogo global, de desescalada e de uma reunião que será celebrada no reino", indicou Maliki em comunicado divulgado pela imprensa oficial, sem dar detalhes.

Segundo o porta-voz, o processo permitirá avançar na aplicação de um acordo de divisão do poder no sul fechado entre as partes em Riade em novembro de 2019.