EUA endurece controles sobre quatro veículos de imprensa chineses

Os Estados Unidos reforçaram as regras de controle sobre outros quatro veículos de imprensa chineses, que foram denunciados como distribuidores de propaganda, renovando um conflito com Pequim.

O Departamento de Estado disse que a China Central Television, China News Service, People's Daily e Global Times seriam consideradas missões estrangeiras em vez órgãos de imprensa nos Estados Unidos, juntando-se assim juntam a outros cinco veículos, também de origem chinesa, que foram reclassificados em fevereiro.

"Essas quatro entidades não são canais de notícias; são canais de propaganda", disse David Stilwell, diplomata americano de mais alto nível no Leste da Ásia, para a imprensa.

As nove empresas são "efetivamente controladas pelo governo da República Popular da China", disse Morgan Ortagus, porta-voz do Departamento de Estado.

Com a mudança no estatuto, essas organizações devem relatar os detalhes de sua folha de pagamento nos Estados Unidos e também sobre suas transações imobiliárias ao Departamento do governo dos Estados Unidos.

Sua produção de notícias não será restringida, disseram autoridades.

Stilwell se recusou a dizer se essas quatro organizações serão obrigadas a reduzir sua força de trabalho nos Estados Unidos, uma medida aplicada às cinco anteriores.

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, que se encontrou com o representante do governo chinês Yang Jiechi no Havaí na semana passada a portas fechadas, disse após a reunião que ele via Pequim como um "ator desonesto".

Pompeo disse ter sido "muito franco" ao expressar suas preocupações a Yang sobre a resposta do governo chinês à nova pandemia de coronavírus e a lei de segurança proposta para Hong Kong.

Em resposta a uma ordem emitida contra essas empresas para reduzir o número de funcionários de origem chinesa em solo americano pela metade, Pequim respondeu com a expulsão de cidadãos americanos que trabalham na China para o New York Times, o Wall Street Journal e o The New York Times. Washington Post.

Pequim chamou a medida de reação contra a "opressão" contra seus jornalistas.

A lista de veículos de comunicação reclassificados em fevereiro inclui a agência de notícias Xinhua, a China Global Television Network, a China Radio International e os distribuidores americanos dos jornais People's Daily e China Daily, este último escrito em inglês.

Alguns defensores dos direitos da imprensa discordaram da abordagem do governo Trump nesse conflito, argumentando que isso dá a Pequim um pretexto para expulsar jornalistas que realizaram uma cobertura sem impedimentos da pandemia de coronavírus ou do encarceramento em massa de uigures em China.

O próprio Trump frequentemente critica a imprensa de seu país, descrevendo qualquer cobertura desfavorável ao seu governo como "notícias falsas".

No entanto, funcionários do Departamento de Estado observaram que a imprensa americana pode fornecer informações críticas ao governo, mas a mídia estatal chinesa trabalha sob supervisão do governo.