Wall Street fecha em alta e Nasdaq tem novo recorde

A bolsa de Nova York fechou em alta sua primeira sessão da semana e seu índice tecnológico, o Nasdaq, bateu um novo recorde.

O principal índice da bolsa nova-iorquina, o Dow Jones Industrial Average, subiu 0,59%, a 26.023,45 unidades.

O Nasdaq subiu 1,11%, a 10.056,47 pontos, superando seu recorde de 10 de junho.

O índice se beneficiou da alta da Apple (2,62%). A gigante californiana anunciou na segunda-feira, durante sua conferência de desenvolvedores que fabricará seus próprios chips para computadores Mac, pondo fim a uma sociedade de longa data com a Intel.

A Microsoft também subiu (2,78%) e ajudou o Nasdaq.

Por sua vez, o S&P; 500 das 500 maiores empresas negociadas em bolsa, subiu 0,65%, a 3,117,86 unidades.

"Os investidores não se alteraram com a alta durante o fim de semana no número de casos do novo coronavírus" em vários estados americanos, como Flórida, Montana, Nebraska e Oklahoma, observou Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.