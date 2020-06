Milhares de pessoas participam de maior protesto na Cisjordânia contra plano de Trump

Milhares de pessoas se manifestaram em Jericó nesta segunda-feira (22), no maior protesto ocorrido na Cisjordânia desde o anúncio do plano americano para o Oriente Médio, em janeiro.

Em alguns cartazes, estavam escritas frases como "Não há Estado palestino sem o Vale do Jordão", "A Palestina não está à venda" e "O plano Trump não acontecerá".

Convocadas pelo partido Fatah, de Mahmud Abbas, líder da Autoridade Palestina, milhares de pessoas se reuniram em Jericó, como foi o caso de Mohammed Ichloon, 48 anos, morador do campo de refugiados em Aqabat Jaber, situado fora da cidade.

"Vim protestar contra a anexação, pois não haverá mais terras para um Estado palestino caso Israel anexe", argumentou. "Não permitiremos que Israel roube nossa terra", insistiu Kamal Said, funcionário de uma ONG cristã, que vive no mesmo campo de refugiados.

O plano do governo dos Estados Unidos prevê a anexação por Israel das colônias judaicas e do Vale do Jordão, uma vasta planície agrícola, e, consequentemente, a criação de um Estado palestino em um território reduzido.

A liderança palestina afirma ter conseguido reunir apoio internacional contra o projeto, ao mesmo tempo em que o governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, deve anunciar sua estratégia para executar o plano proposto pelos americanos a partir de 1º de julho.