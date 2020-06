Globo de Ouro é adiado para 28 de fevereiro de 2021 por pandemia

O Globo de Ouro, que abre a temporada de premiações em Hollywood e normalmente acontece no início de janeiro, será realizado no próximo ano em 28 de fevereiro, seguindo uma tendência do setor devido à pandemia de coronavírus.

A cerimônia acontecerá no fim de semana que foi previamente reservado para o Oscar, que foi adiado para 25 de abril.

A Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA), que organiza o prêmio, "fornecerá mais informações sobre elegibilidade, período de votação e o cronograma revisado do anúncio de indicados nas próximas semanas", segundo um comunicado.