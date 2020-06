Comunicado do Business Wire :IDEMIA

A IDEMIA anunciou hoje que sua tecnologia de impressão digital sem contato MorphoWaveTM superou todos os outros dispositivos no mais recente teste de precisão e interoperabilidade do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) dos Estados Unidos em todos os critérios envolvidos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200622005529/pt/

(Photo Business Wire)

O principal motivo para a realização do estudo Avaliação de interoperabilidade 2019: captura de impressões digitais sem contato para contato foi testar como os sistemas sem contato funcionam com os bancos de dados herdados. O NIST testou seis tecnologias de digitalização de impressões digitais sem contato, comparando o desempenho delas com os dispositivos de impressão digital convencionais baseados no toque. Os resultados mostram que os dispositivos sem contato que digitalizaram vários dedos alcançaram consistentemente melhor precisão do que a digitalização com um único dedo e cometeram menos erros de "falsos positivos" que correspondiam incorretamente à impressão digital de uma pessoa com a de outra pessoa.

O MorphoWaveTM é uma tecnologia desenvolvida pela IDEMIA que escaneia e verifica quatro impressões digitais em menos de um segundo, com o simples gesto de colocar a mão dentro do leitor. Mostrado como Dev03 no relatório, o MorphoWaveTM apresenta desempenho melhor do que outros dispositivos sem contato em termos de taxa de correspondência, taxa de amostragem de captura de imagem, áreas de sobreposição entre a sonda e impressões digitais exemplares, cristas de dedos e semelhanças de minúcias. Testes adicionais foram realizados com sondas de contato e sem contato correspondentes às impressões digitais exemplares sem contato do MorphoWaveTM.

Este teste confirma que o MorphoWaveTM, que já sustenta o MorphoWaveTM Compact vendido atualmente, funciona bem com scanners táteis de impressão digital herdados e outras soluções sem contato. Ele também destaca que essa tecnologia permite a captura de impressões digitais sem contato extremamente eficiente e a correspondência com os bancos de dados de impressões digitais existentes. Esse último recurso é muito benéfico para alguns programas governamentais, controles de fronteiras e minimização das filas de passageiros sempre que as impressões digitais dos usuários já estiverem em um banco de dados. Portanto, o MorphoWaveTM oferece aos passageiros uma experiência mais suave e higiênica para o usuário.

Jean-Christophe Fondeur, diretor de Tecnologia da IDEMIA, disse: "A recente pandemia de COVID19 gerou uma demanda crescente por soluções higiênicas e sem contato. Estamos muito satisfeitos em ver que a captura de impressões digitais sem contato que criamos está à beira da precisão baseada no contato e, é claro, que nossa tecnologia MorphoWaveTM emergiu desse teste de interoperabilidade do NIST como o melhor do setor. Dada a sua capacidade excepcional confirmada por este teste do NIST, nosso MorphoWaveTM Compact é um divisor de águas e eleva perfeitamente os padrões de higiene em uma grande variedade de ambientes, incluindo escritórios corporativos, lojas, aeroportos, parques temáticos e locais de lazer e entretenimento".

Sobre o NIST:

Fundado em 1901, o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) é uma agência federal não reguladora do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. A missão do NIST é promover a inovação e a competitividade industrial dos EUA a partir do avanço da ciência, dos padrões e da tecnologia de medição de maneira a melhorar a segurança econômica e nossa qualidade de vida.

Desde redes inteligentes de energia elétrica e registros eletrônicos de saúde a relógios atômicos, nanomateriais avançados e chips de computador, inúmeros produtos e serviços dependem de alguma forma de tecnologia, medição e padrões fornecidos pelo NIST.

Link para o estudo Avaliação de interoperabilidade 2019: captura de impressões digitais sem contato para contato: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2020/NIST.IR.8307.pdf

Sobre a IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em Identificação Aumentada, proporciona um ambiente confiável que permite aos cidadãos e consumidores realizar suas atividades diárias (como pagar, conectar-se e viajar), tanto no espaço físico quanto no digital.

Proteger nossa identidade se tornou uma missão crítica no mundo em que vivemos hoje. Ao defender a Identidade Aumentada, uma identidade que garante privacidade , confiança e transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores ativos - nossa identidade - seja para indivíduos ou para objetos, sempre e onde a segurança for importante. Fornecemos Identidade Aumentada para clientes internacionais dos setores Financeiro, Telecom, Identidade, Segurança Pública e IoT.

Com quase 15.000 funcionários em todo o mundo, a IDEMIA atende clientes em 180 países.

Para mais informações, acesse www.idemia.com / Siga @IdemiaGroup no Twitter

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200622005529/pt/

Agência de RP: Havas Paris Hanna Sebbah +33 (6) 63 73 30 30. idemia@havas.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.