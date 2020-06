Estrelas da música se apresentam em apoio à pesquisa de vacina da COVID-19

Estrelas da música como Shakira, Coldplay, Usher ou Justin Bieber participarão no sábado em um show virtual em apoio a uma conferência de doadores, para arrecadar fundos para a pesquisa de uma vacina contra a COVID-19.

"Os artistas têm o poder de inspirar mudanças", afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursular von der Leyen, ao anunciar em um comunicado a apresentação e a conferência, na qual "artistas, cientistas e líderes mundiais falarão com uma só voz, em um autêntico e excepcional momento de unidade mundial".

O evento, com organização da Global Citizen e apresentação do ator Dwayne Johnson, terá as participações de Miley Cirus, Jennifer Hudson, Christine and the Queens, J Balvin, Chloe x Halle e Yemi Alade.

"Somente se nos unirmos para lutar pelo mundo que queremos, poderemos construir novamente um futuro mais saudável para todos", afirmou Shakira em um comunicado, no qual pede aos "líderes mundiais" que comprometam o dinheiro necessário para "acabar" com a COVID-19.

Muitas celebridades também devem discursar para expressar apoio à iniciativa, como David Beckham, Salma Hayek, Charlize Theron, Chris Rock, Hugh Jackman, Nikolaj Coster-Waldau e Olivia Colman, entre outros.

Melinda Gates, o presidente da NAACP, a maior organização de defesa dos direitos dos afro-americanos, Derrick Johnson, e a presidente da Aliança Mundial pelas Vacinas e Vacinações (GAVI), Ngozi Okonjo-Iweala, também participarão em eventos paralelos.

A conferência de doadores, que acontecerá ao mesmo tempo que o show, é a continuidade de um movimento iniciado em 4 de maio. Até o momento foram arrecadados 9,8 bilhões de euros (11 bilhões de dólares).