AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2020 ATÉ TERÇA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2020

Mundo

MUNDO - Novo vírus Covid-19 se propaga - (até 30 de Junho)

América

ESTADOS UNIDOS - Censo realizado a cada 10 anos - (até 14 de Agosto)

COLÔMBIA - Confinamento contra o coronavírus - (até 1 de Julho)

NOVA YORK (Estados Unidos) - Democratas realizam primárias presidenciais nos estados de Nova York, Kentucky e Oregon -

(+) YUMA (Estados Unidos) - Trump visita seção do muro entre EUA e México e se dirige a estudantes -

BRASÍLIA (Brasil) - Actas del Copom-Brasil - 09H00

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Algumas empresas fecham permanentemente após perder dinheiro durante o confinamento da COVID-19 - 19H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Obama realiza primeiro evento de arrecadação de fundos com Biden - 19H00

VANCOUVER (Canadá) - Audiência da extradição de diretora da Huawei Meng Wanzhou - (até 26)

Europa

(+) HAIA (Holanda) - Macron se reúne com o primeiro-ministro Rutte sobre o plano de resgate econômico da UE -

(*) BONN (Alemanha) - Lançamento do relatório global da UNESCO sobre inclusão na educação - 06H00

NORILSK (Rússia) - Derramamento e limpeza de combustível diesel em Norilsk - (até 1 de Julho)

BRUXELAS (Bélgica) - Palestras sobre relações pós-Brexit - (até 3 de Julho)

SAN FERNANDO DE HENARES (Espanha) - Julgamento do coronel salvadorenho Inocente Montano pelo assassinato de padres jesuítas em 1989 - (até 16 de Julho)

PARIS (França) - Comissão Nacional de Inquérito sobre a gestão da epidemia de coronavírus - (até 31 de Dezembro)

(+) CANNES (França) - Mercado do Filme de Cannes online - (até 26)

(+) LONDRES (Reino Unido) - Banco central da Venezuela retoma litígio por liberação de £ 1 bilhão em reservas de ouro no Banco da Inglaterra - (até 24)

MOSCOU (Rússia) - Ministros das Relações Exteriores da Rússia, China e Índia se reúnem virtualmente -

Oriente Médio e África do Norte

(+) CAIRO (Egito) - Liga Árabe discute conflito na Líbia -

BEIRUTE (Líbano) - Líbano mantém conversações com o FMI para obter ajuda financeira - (até 1 de Julho)

Ásia-Pacífico

XANGAI (China) - Huawei abre 'flagship store global' - (até 24)

(+) PEQUIM (China) - 'Relatório da Força Militar dos EUA na Ásia-Pacífico (2020) - 00H00

(+) PEQUIM (China) - Relatório de Pequim sobre coronavírus - 06H00

África

PIETERMARITZBURG (África do Sul) - Audiência no julgamento de corrupção do ex-presidente Zuma -

MALAWI - Eleição presidencial -

QUARTA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2020

América

BRASÍLIA (Brasil) - Inversión Extranjera (Estatisticas do Setor Externo) Ref: mês mayo - 11H30

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Primeiro-ministro responde perguntas do Parlamento - 09H00

MOSCOU (Rússia) - Desfile militar pelo 75º aniversário da vitória soviética sobre a Alemanha nazista - 05H00

GENEBRA (Suíça) - Briefing da OMS sobre coronavírus - 13H00

Ásia-Pacífico

(*) PEQUIM (China) - Briefing mensal do Ministério da Defesa - 05H00

QUINTA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 2020

América

BRASÍLIA (Brasil) - Relatório Trimestral de Inflação - 09H00

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Governo dos EUA divulga dados semanais de pedidos por seguro-desemprego - 10H30

WASHINGTON (Estados Unidos) - FMI divulga Relatório Global de Estabilidade Financeira - 12H00

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Condenação de adolescente por tentativa de assassinato de menino francês de seis anos na galeria Tate Modern de Londres - 07H00

FRANÇA - Dados do desemprego de maio - 08H00

FRANKFURT AM MAIN (Alemanha) - Acionistas da Lufthansa votam em resgate estatal - 08H00

FRANKFURT AM MAIN (Alemanha) - BCE: relatório sobre a reunião de política monetária de junho - 09H30

Ásia-Pacífico

COREIA DO SUL - 70º aniversário do início da Guerra da Coreia -

HONG KONG (China) - Festival anual de regata de barcos-dragão - 00H00

SEXTA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2020

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Congresso vota sobre proposta de estado de Washington DC -

Europa

DUBLIN (Irlanda) - Resultado de pesquisas partidárias sobre o novo governo de coalizão -

LONDRES (Reino Unido) - Michelle Bachelet, Helen Clark, Matteo Renzi e Kevin Rudd na conferência da LSE sobre 'Life After COVID-19' - 09H00

GENEBRA (Suíça) - Briefing da OMS sobre coronavírus - 13H00

Ásia-Pacífico

(+) HANÓI (Vietnã) - Cúpula online da ASEAN -

(+) SEUL (Coreia do Sul) - Relações Exteriores e assessor de segurança nacional do presidente da Coréia do Sul informam jornalistas - 04H00

SÁBADO, 27 DE JUNHO DE 2020

América

(+) Cuba (Cuba) - Fronteiras abertas aos turistas - (até 1 de Julho)

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Conferência de doadores sobre vacina contra vírus -

ISLÂNDIA - Eleição presidencial -

DOMINGO, 28 DE JUNHO DE 2020

Europa

(+) FRANÇA - Segundo turno de eleições municipais adiadas -

(+) POLÓNIA - Eleição presidencial - 03H00

Ásia-Pacífico

(+) PEQUIM (China) - Comitê Permanente do Parlamento da China realiza sessão, pode aprovar nova lei de segurança nacional de Hong Kong - (até 30)

SEGUNDA-FEIRA, 29 DE JUNHO DE 2020

América

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Grande leilão de primavera da Sotheby's - 20H30

TERÇA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 2020

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Prazo para a Grã-Bretanha solicitar extensão do período de transição do Brexit -