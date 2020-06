Dois mortos em festa pelo fim da escravidão nos EUA

Duas pessoas morreram e sete ficaram feridas durante um tiroteio em uma festa em Charlotte, no leste dos Estados Unidos, informou a imprensa local nesta segunda-feira.

Outras cinco ficaram feridas após serem atingidas por veículos durante o evento que, segundo a WBTV, fazia parte das comemorações do chamado "Juneteenth", o feriado que comemora o fim da escravidão nos Estados Unidos.

A polícia disse que inicialmente respondeu a um chamado sobre um atropelamento, mas quando chegou ao local, encontrou centenas de pessoas nas ruas e tiros foram ouvidos, segundo a WBTV.

A estação informou que, segundo a polícia, várias pessoas estavam atirando.

A origem do incidente ainda não foi esclarecida. Segundo testemunhas citadas pela WBTV, as celebrações transcorreram de forma pacífica no fim de semana.

O departamento de polícia do distrito disse que seus detetives investigavam um homicídio na Beatties Ford Road, a mesma rua identificada pela WBTV.

"Uma pessoa foi declarada morta no local. Muitas outras vítimas com ferimentos a bala foram transferidas por serviços médicos", disse o departamento no Twitter, sem dar mais detalhes.

Outra pessoa ferida foi levada para um hospital onde morreu, segundo a polícia, citada pela WBTV.

Os Estados Unidos ainda estão sob tensão expressa em protestos maciços contra o racismo e a brutalidade policial.

Vários protestos levaram a confrontos com a polícia e várias pessoas foram presas por incitar a violência.