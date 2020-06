Trump suspende sanções por repressão a uigures para preservar negociação comercial com China

O presidente americano, Donald Trump, declarou ter suspendido sanções contra autoridades chinesas pela suposta repressão aos muçulmanos uigures para preservar as negociações comerciais com Pequim - conforme entrevista publicada no site Axios.

Organizações que defendem os direitos humanos acusam a China de ter internado até um milhão de muçulmanos em Xinjiang, uma região por muito tempo abalada por vários ataques. Segundo estas ONGs, trata-se de "campos de reeducação política".

Pequim nega esse número e garante que são centros de treinamento vocacional, destinados a ajudar a população a encontrar um emprego e afastá-la do islamismo e do terrorismo.

Questionado no domingo pelo site Axios sobre por que evitou impor sanções diretas do Departamento do Tesouro a autoridades chinesas relacionadas a Xinjiang, Trump respondeu: "Estávamos no meio de um grande acordo comercial".

"Fiz um bom acordo, 250 bilhões de dólares em compras em potencial", acrescentou o presidente.

"E, na verdade, eles compram muito, provavelmente você viu", diz ao repórter.

"Quando você está no meio de uma negociação e, de repente, começa a impor sanções adicionais... Fizemos muitas coisas. Eu impus tarifas à China, que são muito piores do que todas as sanções que você possa imaginar", continuou.

Donald Trump assinou uma lei na quarta-feira passada, aprovada pelo Congresso, autorizando a sanção de autoridades chinesas acusadas de "encarceramento em massa" de membros da minoria muçulmana uigur.

Outros departamentos do governo americano impuseram sanções contra autoridades chinesas por violarem os direitos humanos em Xinjiang.